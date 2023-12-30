بن ناصر يقود ميلان للفوز على ساسولو بالدوري الإيطالي.. فيديو

حقق فريق ميلان، مساء اليوم السبت، فوزًا ثمينًا على ضيفه ساسولو بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

انتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما فشل لاعبو الفريقين في هز الشباك، بعدما تصدى حارسا ميلان وساسولو لأكثر من فرصة تهديفية.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح الروسونيري في قص شريط الأهداف بهدف في الدقيقة 59 عن طريق الأمريكي كريستيان بوليسيتش، من صناعة الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، الذي قدم تمريرة رائعة لزميله أمام حارس مرمى المنافس.

وبتلك النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 36 نقطة، ليحتل بها المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.

وكان ميلان، بدأ اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: كالابريا - سيمون كيير - فلورينزي - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - لوفتس تشيك - ريندرز.

وفي الهجوم: كريستيان بوليسيتش - أوليفييه جيرو - رافائيل لياو.