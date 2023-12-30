استمرار حبس عاطل سرق محتويات كافيه بالتبين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، استمرار حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة شاشات من داخل كافيه بمنطقة التبين.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة التبين، من صاحب كافيه، بدائرة القسم، مفاده اكتشافه سرقة 2 شاشة ماركات حديثة، من داخل الكافيه محل عمله.

وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبفحص كاميرات المراقبة وتكثيف التحريات، أمكن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم، وأرشد عن مكان المسروقات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.