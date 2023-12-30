تجديد حبس سيدة و3 أشخاص احتجزوا آخر بسبب خلافات مالية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس سيدة وثلاثة أشخاص آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقيامهم باحتجاز موظف بمنطقة المعصرة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها مباحث قسم شرطة المعصرة بشأن تلقي بلاغ من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) مفاده قيام 3 أشخاص وسيدة وبحوزتهم عصا خشبية "شوما" بالتعدى على زوجها حال تواجدهما بمحل سكنه بدائرة القسم، واصطحابه كرهاً عنه داخل سيارة "ميكروباص" ولاذوا بالفرار لكونه مدين للمتهمة بمبلغ مالى، وفى وقتٍ لاحق حضر للقسم المجنى عليه (كهربائى سيارات) وقرر بأنه تم إطلاق سراحه عقب علم المتهمين بقيام زوجته بالإبلاغ وأضاف المجنى عليه بقيامهم بإحتجازه بدائرة قسم شرطة المرج.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد المتهمين (مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج).. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، واحتجاز المجنى عليه بشقة سكنية ملك أحدهم، وأضافت المتهمة بأن المجنى عليه مدين لها بمبلغ مالى ولم يقم برده، وفى سبيل ذلك قامت بالإستعانة بباقى المتهمين واستأجرت سيارة "ميكروباص" وقاموا بإرتكاب الواقعة، وأيد المجنى عليه ما جاء بأقوال المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.