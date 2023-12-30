إنبي يضرب بلدية المحلة بثلاثية ويرتقي لوصافة الدوري

فاز فريق الكرة الأول بنادي إنبى ، على ضيفه بلدية المحلة، بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على استاد بترو سبورت لحساب منافسات الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري العام.

ونجح إنبي في الفوز بثلاثة أهداف دون رد سجلها على فوزى وأحمد رضا وأحمد أمين قفة فى الدقائق 10 و19 و 44 من عمر اللقاء.

الفوز رفع رصيد إنبي إلى النقطة 19، ببرتقي إلى وصفاة جدول الترتيب، بعدما لعب 11 مباراة، حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 11.

فيما تجمد رصيد بلدية المحلة، عند النقطة العاشرة، في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 4 مواجهات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 18 هدفا.

بدأ انبى المباراة بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير

خط الدفاع :أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - محمد حامد - علي فوزي.

خط الوسط: أحمد يوسف - مودي ناصر - محمد حمدي - مصطفى دويدار.

خط الهجوم : رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، رضا السيد ومصطفى شكشك و مروان داود ويوسف لبيب وأحمد العجوز وعلي أوسكار ومحمد النحاس وسيف الخشاب وأحمد نادر حواش

بينما بدأ بلدية المحلة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى : أحمد حسي

خط الدفاع : محمد عبد الرازق - محمد أشرف - أحمد رضا - أحمد كهربا

خط الوسط : ماجد هاني - يوسف حسن - إسلام مرزوق - محمد أمو - فيبو حكيم

خط الهجوم : حسام أشرف