زلزال بقوة 6.2 درجة بمقياس ريختر يضرب إندونيسيا

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن علماء الزلازل سجلوا زلزالا بقوة 6.2 درجة بمقياس ريختر في مقاطعة بابوا الإندونيسية، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وكان مركز الزلزال على بعد 159 كيلومترا جنوب غرب مدينة جايابورا حيث يعيش حوالي 134 ألف شخص. وعلى عمق 39 كم.

كما ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة بمقياس ريختر، تحت سطح البحر في جزء من مقاطعة اتشيه في إندونيسيا، يوم أمس.

وأسفر زلزال وصلت قوته 5.6 درجة بمقياس ريختر في 21 نوفمبر عن مقتل ما لا يقل عن 331 شخصا وإصابة نحو 600 آخرين في مدينة سيانجور في جاوة الغربية.

وكان هذا الزلزال الأكثر دموية في البلاد منذ زلزال عام 2018 والتسونامي الذي ضرب منطقة سولاويسي والذي أدي إلي مقتل نحو 4340 شخصا.