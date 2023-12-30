الأقصر تستكمل الإنجازات في 2024 .. افتتاح محور اللواء سمير فرج وكورنيش البر الغربي

حققت محافظة الأقصر، عدد كبير من الإنجازات خلال عام 2023، ولكنها تظل على موعد مع مزيد من الإنجازات في معظم القطاعات خلال عام 2024، حيث ينتظر أهالي الأقصر، رفع الستار عن عدد من المشروعات التي تم بدء العمل فيها على مدار الأعوام الماضية وتم تحديد عام 2024 موعداً لافتتاحها.

محور اللواء سمير فرج

ويأتي على رأس تلك المشروعات التي ينتظر افتتاحها رئاسياً خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء العمل بها هو محور (اللواء سمير فرج ) شمال الاقصر، والذي يعد شريان جديد للتنمية ومشروع ضخم ضمن خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق والنقل، وفي إطار جهود الحكومة لفتح محاور مرورية جديدة، حيث تم الإنتهاء من إنشاء 7 كباري بإمتداد أكبر محور مروري بدأ العمل به في أغسطس 2021، ومن المتوقع انتهاء العمل به قريبا، وسيعمل المحور على تسهيل الحركة المرورية من شرق الأقصر حيث سيعمل على ربط البر الشرقي لنهر النيل بالبر الغربي، والطريق الصحراوى الشرقى بالصحراوي الغربي، مرورًا بالطريق الزراعي الشرقي والغربي بنهر النيل، كما سيساهم في خدمة الحركة السياحية من خلال ربط المحور بطريق مطار الأقصر الدولي وتفرعاته للمناطق الأثرية بالبر الغربي للأقصر، وسيختصر زمن رحلة السائح من الشرق للغرب في وقت قصير وتصبح الأقصر من خلاله نقطة التقاء لطرق النقل المختلفة التى تربط المحور الشمالي والجنوبي مع المحور الشرقى والغربى لمنطقة الصعيد.

كورنيش البر الغربي

كما ينتظر أهالي القرنة، افتتاح كورنيش البر الغربي أمام المواطنين، ففي يونيو 2022 ، زف المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بشرى لأهالي البر الغربي بإعلانه البدء في انشاء كورنيش جديد للقرنة، يتماشى مع تاريخ وحضارة الأقصر، حيث يتم إنشاء الكورنيش وفقًا لأحدث الطرز الحديثة، ليكون ممشى ومزار سياحي عالمي يخدم المواطنين وحركة السياحة، ويعد متنفساً لأهالى الأقـصر، ويشمل مشروع الكورنيش الجديد، تطوير أماكن رسو العبارات واللانشات السياحية.

ويضم كورنيش القرنة، ممشي على غرار ممشي أهل مصر، بطول يصل لنحو 900 متر، وسيضم أيضا متنزهات وحدائق ترفيهية للتريض بمسطح 5 آلاف متر، كما يتضمن المشروع إنشاء ساحات انتظار للسيارات، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية، كما راعت أعمال إنشاء الكورنيش الجديد، الهوية البصرية للمحافظة، امتزاجاً بالحضارة القديمة، وسيوازي كورنيش البر الغربي، كورنيش النيل بالبر الشرقي ومعبد الأقصر ومتحف الأقصر ومتحف التحنيط، وستتفرع منه مسارات لخدمة الحركة السياحية بالبر الغربي.

افتتاح مشروعات حياة كريمة

تستعد محافظة الأقصر، لافتتاح مشروعات حياة كريمة بإسنا وأرمنت، حيث تحقق الحلم على أرض المحافظة، من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث وضع نصب أعينه الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين وضمان "حياة كريمة" لكل مواطن على أرض مصر ورغبته فى زيارة كل شبر على أرض مصر، ومن هذا المنطلق شهدت المحافظة طفرة كبيرة فى تنفيذ المشروعات التنموية بمركزي إسنا وأرمنت، فمحافظة الأقصر كان لها النصيب الأكبر من المبادرة.

وتم خلال المبادرة، تدشين مئات المشروعات التنموية في 34 قرية بالمركزين تتجاوز تكلفتهم مليارات الجنيهات، بهدف تحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، والعمل على تحسين حياة أهالي الريف ورفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق داخل 1500 قرية على مستوى الجمهورية، وتشمل المشروعات إنشاء مجمعات حكومية خدمية ومجمعات زراعية، وإنشاء وتطوير مدارس ومراكز شباب وملاعب، وإدخال مرافق الصرف الصحي والغاز الطبيعي، وتزويد القري بخدمات الانترنت والاتصالات، وتطوير شبكات الكهرباء والمياة، وإنشاء كباري ورصف طرق، وإنشاء مجمعات سكنية، وتأهيل الترع والمصارف، وإنشاء وتجديد نقاط إسعاف وغيرها من المشروعات التنموية والخدمية.

مجمع الأقصر الطبي

تستعد الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، بقيادة الدكتور أحمد البرعي، لاستكمال أعمال تجديد مجمع الأقصر الطبي بعد إنهاء الأعمال به، حيث أعلنت الهيئة في يونيو الماضي، عن انضمام مجمع الأقصر الطبي الدولي (مستشفى الأقصر الدولي سابقاً) ضمن مستشفيات الهيئة كأكبر صرح طبي عالمي بتكلفة مليار جنيه ليخدم 1.2 مليون نسمة من أهالي الصعيد، فهو يضم العديد من المستشفيات التخصصية، وتضم كافة التخصصات الطبية، كما سيتم تقديم 3 مستويات من الرعاية الصحية بها، بالإضافة إلى موقع المجمع الجغرافي وسط المحافظة، وخدمته لقطاع كبير من سكان محافظة الأقصر.

ويشتمل مجمع الأقصر الطبي الدولي، علي المبني الرئيسي الذي يشتمل علي قسم الطوارئ وقسم الحروق وقسم الأشعة وأقسام العمليات وقسم النساء والولادة وقسم حضانات الأطفال المبتسرين وقسم الأورام والمعامل وقسم المناظير وقسم العناية المركزة وقسم الإقامة الداخلية للمرضى وقسم زراعة النخاع وقسم الحالات الحرجة، كما يضم مجمع الأقصر الطبي الدولي مباني ملحقة بالمبني الرئيسي وهي المبني الاداري، قسم العيادات الخارجية، بنك الدم الإقليمي ، مبني عيادات الرمد ، مبني الغسيل الكلوي ومبني الأجنحة الفندقية، وقد تم الاتنهاء واستلام المبني الاداري وقسم العيادات الخارجية وبنك الدم الإقليمي ومبني عيادات الرمد ومبني الغسيل الكلوي ويتم تقديم الخدمة على أكمل وجه من خلال العيادات الخارجية ( الرمد - الباطنة العامة - الجراحة العامة – العظام – المفاصل – الأورام – القلب – جراحة القلب والصدر – الأطفال – الصدرية – جراحة المخ والأعصاب – جراحة التجميل – جراحة الأوعية الدموية – المسالك – الجلدية – النفسية والعصبية – الأنف والأذن – الوجه والفكين)، كما يتم استقبال حالات الغسيل الكلوي على مدار 24 ساعة على مستوى عال من جودة الخدمات الطبية والتمريضية والفندقية لتوفير جميع سبل الراحة للمرضى خلال جلسات الغسيل.

ويتم حالياً العمل على الإنتهاء من الأعمال الإنشائية و التطويرية للمبني الرئيسي ومبني الأجنحة الفندقية وذلك لإكتمال جميع خدمات المجمع الطبي الدولي، حيث يمكن الكشف بالعيادات الخارجية بمجمع الأقصر الطبي الدولي عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة والاتصال بالخط الساخن ١٥٣٤٤ لحجز موعد الكشف.

وكان قد تم تغيير مسمى مستشفى الأقصر الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، إلى مجمع الأقصر الطبي الدولي، وذلك نظرًا لما يتمتع به مجمع الأقصر الدولي من بنية تحتية متطورة وإمكانات هائلة وتجهيزات طبية وغير طبية عالية المستوى وذلك بعد رفع كفائته وتطويره وفقًا لأحدث المعايير الدولية للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، كما تخطت تكلفة تطوير مجمع الأقصر الطبي الدولي، المليار جنيه، ويبلغ مساحة 50 ألف متر مربع، ومن المقرر أن تبلغ طاقته الاستيعابية 560 سرير.

افتتاح السوق الحضري

تواصل محافظة الأقصر، تنفيذ أعمال مشروع تطوير وتجديد الأسواق العشوائية، الذي يعد واحدا من أهم المشروعات الخدمية التي تعمل عليها محافظة الأقصر لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين، واستعادة المشهد الحضاري لمدن وأحياء المحافظة، إضافة إلى التحول لأسواق نموذجية متكاملة ترتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين وتعظم من موارد المحافظة، ويجري العمل بالسوق الحضري بشارع المطحن، وذلك ضمن خطة تجديد أسواق المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

تعمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي على عدد من المشروعات الجاهزة للتسليم تمهيداً لافتتاحها خلال عام 2024، وهي مشروع صرف صحي متكامل الزينية (محطة المعالجة بطاقة 33 ألف م3/يوم - صرف صحي المدامود بحري، وخط الطرد وهي جاهزة للاستلام، كما جاري النهو والتسليم النهائى لمحطة مياه إسنا الجديدة - الشيخ مسكين حيث تم التسليم الجزئى للشبكات في يناير 2019 ، والتى تخدم 300 أللف نسمة بطاقة 61 ألف م3/يوم.

جاري افتتاح وتسليم مشروع محطة مياه غرب النيل بطاقة 34 الف م3/ي – مركز القرنة 145 ألف نسمة، ومشروع توسعات محطة مياه أرمنت بطاقة 34 الف م3/ي – مركز أرمنت لتخدم 117 ألف نسمة، ومشروع إسكان اجتماعي ابو قليعي (بوستر مياه – محطة رفع ) ، ومشروع إسكان الرياينة ( محطة رفع + خط طرد ) - مركز ارمنت لتخدم 31 ألف نسمة، كما تم نهو صرف صحى البياضية رواج بطاقة 6 ألف م3/يوم، كما تم النهو والتسليم لتوسعات محطة مياه الشرب بأرمنت مرحلة ثانية 34 الف م3/يوم لتصبح بطاقة 68 ألف م3/ يوم تمويل (الصندوق الإنمائى العربي الكويتي) وجارى أعمال التسليم النهائي لها.

الكورنيش السفلي (1)

جولة مشروعات الصرف (6)

مشروعات الأقصر (10)

مشروعات الأقصر (20)

مشروعات حياه كريمة (2)

مشروعات حياه كريمة (3)