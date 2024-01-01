مستقبل الإرهاب والتهديدات العالمية

بفضل هجوم السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، جعلت حركة حماس الفلسطينية من الحرب في غزة عنصرا أساسيا في مشهد التهديد الإرهابي الذي يتجه نحو عام ٢٠٢٤. ولم يظهر الهجوم القدرة والنية التي يعتقد قليلون أن حماس تمتلكها. لكنها دفعت أيضًا محللي مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم إلى إعادة التحقق من افتراضاتهم السابقة حول الحكمة التقليدية فيما يتعلق بالتهديدات الأكثر قوة.

من المرجح أن تظل منطقة الساحل الأفريقي مركز ثقل للجماعات الإرهابية والمتطرفة المرتبطة بتنظيمي «داعش» والقاعدة. وسوف يستغل الإرهابيون هناك الدول الضعيفة والمساحات غير الخاضعة للحكم والتي تتميز بالحدود التي يسهل اختراقها، وقوات الأمن الضعيفة، والظروف الاقتصادية المأساوية، للكثير من التمدد وبناء القدرات العسكرية وفرصة أكبر لتجنيد عناصر جديدة.

إن التهديد الإرهابي ليس ثابتًا على الإطلاق - فعندما تعاني مجموعة من النكسات، بما في ذلك قطع رأس قيادتها، نادرًا ما يشير ذلك إلى الانقراض. مرارًا وتكرارًا، يتم إحياء هذه المجموعات أو تمر بعدة تكرارات قبل أن تعود مرة أخرى.

تعاني منطقتا الساحل وغرب أفريقيا من الحدود التي يسهل اختراقها وقوات الأمن الضعيفة وسوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ولكل هذه الأسباب إلى جانب قدرات الجماعات العاملة في هذه المنطقة وارتباطاتها إما بالمجتمعات المحلية أو بأجهزة استخباراتية إقليمية أو عالمية، ستواصل هذه الجماعات الإرهابية، بما في ذلك جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وولاية الساحل الإسلامية، وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا، وكذلك حركة الشباب المجاهدين في الصومال، وبوكو حرام في نيجيريا، العمل مع الإفلات من العقاب تقريبًا، الأسباب السابقة.

وشهدت منطقة الساحل سلسلة من التوترات والاضطرابات السياسية المتعاقبة في السنوات الأخيرة، مما ترك الأنظمة الصديقة للكرملين في السلطة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر.

وبناء على ذلك، فقد فتح ذلك الباب أمام المزيد من النفوذ الروسي من خلال نشر مرتزقة من مجموعة فاجنر، وهي شركة عسكرية خاصة تمر بمرحلة انتقالية بعد وفاة زعيمها يفجيني بريجوزين في حادث تحطم طائرة.

وقد أدت فاجنر إلى تفاقم قضية الإرهاب في جميع أنحاء منطقة الساحل، حيث إن عملياتها ضد هذه الجماعات تتم بيد ثقيلة، مما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين وأضرار جانبية، مما دفع المدنيين إلى أحضان جماعة نصرة الإسلام والمسلمين والدولة الإسلامية في ولاية الساحل، مما أدى إلى تزايد صفوفهم.

جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة

وإلى جانب حركة الشباب في الصومال، لا تزال جماعة نصرة الإسلام والمسلمين من بين أقوى الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة وتتطلع إلى توسيع عملياتها من منطقة الساحل إلى غرب أفريقيا الساحلية. ومع ذلك، على مستوى العالم، فإن بعض محللي مكافحة الإرهاب متفائلون بشأن الزوال الوشيك للجماعة.

وفي مقال له في مجلة فورين بوليسي في يوليو، علق الباحث في شئون الإرهاب دانييل بايمان على "تراجع قدرات التنظيم ونفوذه الأيديولوجي".

وهناك آخرون، بما في ذلك كاتب هذه السطور، ليسوا على استعداد تام لكتابة نعي تنظيم القاعدة، نظرًا للمرونة التاريخية التي يتمتع بها التنظيم وميله إلى التجدد عندما يُتاح له الملاذ في الدول الفاشلة، كما حدث الآن مع حكومة طالبان في أفغانستان. إن علاقة تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية، والعلاقة الطويلة الأمد بين حركة طالبان وتنظيم القاعدة، تجعل من منطقة جنوب آسيا مكانًا طبيعيًا مناسبًا لولادة تنظيم القاعدة من جديد. منذ استيلاء حركة طالبان على أفغانستان في أغسطس ٢٠٢١، عانت باكستان من ارتفاع حاد في الهجمات الإرهابية التي خططت لها ونفذتها الجماعات الإرهابية، التي يستخدم بعضها أفغانستان كملاذ آمن.

وكما أشار أسفنديار مير فإن "باكستان تواجه تهديدًا هائلًا على نحو متزايد من إرهاب حركة طالبان الباكستانية". وكان هجوم وقع في منتصف ديسمبر٢٠٢٣، شارك فيه مسلحون ومفجرون انتحاريون استهدف موقعًا للجيش الباكستاني، مما أسفر عن مقتل ٢٣ جنديًا.

وإذا كانت قوات الأمن الباكستانية غير قادرة على قمع الإرهاب، فقد يشهد عام ٢٠٢٤ عدم استقرار واسع النطاق يجتاح البلاد، مما يؤدي إلى إغراق باكستان مرة أخرى في الفوضى حيث تهدد الجماعات الإرهابية للدولة.

جماعات مرتبطة بتنظيم داعش

وكما هو الحال مع تنظيم القاعدة، فإن الصورة العامة لتنظيم "داعش" مختلطة. لقد تم إضعاف تنظيم "داعش" الأساسي في العراق وسوريا، مع القضاء على العديد من القادة المتعاقبين بنجاح في ساحة المعركة.

ومع ذلك، استمر التنظيم بعناد في الوقت الذي يشن فيه مقاتلوه عمليات منخفضة المستوى في البادية السورية، وهي منطقة صحراوية في وسط سوريا. هناك أيضًا قضايا لم يتم حلها بشأن مرافق الاحتجاز ومعسكرات الأسرى في جميع أنحاء شمال شرق سوريا، بما في ذلك مخيم الهول، الذي وُصف بأنه حاضنة للتطرف.

تعتبر هذه المعسكرات أيضًا أهدافًا محتملة للهروب من سجون داعش، وهو هاجس قديم يعود تاريخه إلى حملة "تحطيم الجدران" التي أطلقها التنظيم. لقد تراجعت هجمات تنظيم داعش بشكل كبير، لكن قادته يعملون على تطبيق حكم الظل في جميع أنحاء شرق سوريا، مما يضع الجماعة في وضع يسمح لها بالعودة في المستقبل إذا أصبحت الظروف أكثر ملاءمة. احتفظت الولايات المتحدة بحوالي ٩٠٠ جندي من قوات العمليات الخاصة في سوريا، مما يحافظ على خط المواجهة ضد كل من تنظيم "داعش" ونفوذ إيران المتزايد.

تم احتواء التهديد الذي يشكله تنظيم "داعش" في خراسان (ISKP) في أفغانستان إلى حد كبير في جنوب آسيا. ومع ذلك، يمكن أن يتغير ذلك إذا تمكنت المجموعة من إعادة تشكيل شبكة عمليات الهجوم الخارجية الخاصة بها.

وسوف تكون أوروبا عُرضة بشكل خاص للهجمات التي تُشن من أفغانستان، استنادًا إلى القرب الجغرافي وشبكات الشتات في آسيا الوسطى التي يمكن أن تلعب دورًا، كما فعلت في مؤامرة تم إحباطها استهدفت القواعد العسكرية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في ألمانيا.

وحتى تنظيم "داعش" في جنوب شرق آسيا، الذي كان هادئا نسبيا على مدى العامين الماضيين، بدأ الآن في زيادة وتيرة عملياته، فشن هجوما بالقنابل على قداس للروم الكاثوليك في مدينة ماراوي المحاصرة في جنوب الفلبين. ولا تزال فروع داعش في الصومال واليمن وليبيا تكافح من أجل استعادة الزخم، على الرغم من أن ديناميكيات الصراع في كل من تلك البلدان يمكن أن تزيد من المخاطر ومستوى التهديد المرتبط بها.

الشرق الأوسط

قد يشهد مستقبل الإرهاب في الشرق الأوسط شيئًا من التحول، على الأقل مؤقتًا، من النموذج الذي تهيمن عليه إلى حد كبير الجماعات السلفية الجهادية (السنية) إلى جانب الجماعات الشيعية التي ترعاها إيران.

في حين أن حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني هما جماعتان سنيتان، إلا أن هناك أعضاء آخرين في محور المقاومة الإيراني، بما في ذلك حزب الله اللبناني، والحوثيين في اليمن، ومختلف مجموعات الميليشيات الشيعية العراقية، وخاصة كتائب حزب الله، التي ستستمر في القتال. تشكل تحديا كبيرا للمنطقة وخارجها.

لقد تمكنت إيران من لعب دور كبير من خلال رعايتها لشبكة واسعة من الوكلاء الإرهابيين، والنجاح الملحوظ الذي حققه هجوم حماس في ٧ أكتوبر على جنوب إسرائيل. أعطى هذه الجماعات دفعة قوية للتنامي ومحاولة الظهور بشكل أقوى، هناك أيضًا ديناميكيات سياسية وأمنية في الشرق الأوسط يمكن أن تؤثر على مسار الإرهاب في المنطقة.

كلما طال أمد الصراع في غزة، زاد تأثير التطرف المحتمل بين السكان المحليين في بعض البلدان العربية، ولنفترض أن سكان هذه البلدان ينظرون إلى دولهم على أنها تتخلى عن الفلسطينيين لمواصلة محادثات التطبيع مع القدس.

وفي هذه الحالة، ليس من الصعب أن نتخيل رد فعل عنيف داخل هذه المجتمعات، مما يؤدي إلى العودة إلى وضع مماثل لفترة ما بعد ١١ سبتمبر، عندما كان تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يشكل تهديدًا إرهابيًا محليًا قبل أن يصبح إرهابيًا عالميا.

هناك هوة متزايدة الاتساع بين الكيفية التي ينظر بها ما يسمى "الشارع العربي" إلى الصراع في غزة وكيف تنظر إليه القيادة السياسية، حيث تنظر إليه القيادات باعتباره مصدر إزعاج يعوق التقدم الاقتصادي والتكنولوجي الأوسع نطاقا.

ولا تزال الجهات الفاعلة المتطرفة العنيفة ذات الدوافع العنصرية والعرقية لا مركزية إلى حد كبير، حيث تتواصل الخلايا الصغيرة عبر الإنترنت، مع تلاشي مجموعات مثل فرقة أتوموافن، والقاعدة، وحركة المقاومة الشمالية إلى حد كبير من العناوين الرئيسية.

ومع ذلك، فقد تم تنشيط الحركة الإمبراطورية الروسية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، مما أدى إلى تكثيف جهود التجنيد والدعاية وتدريب القوات شبه العسكرية. ومع اقتراب الحرب في أوكرانيا من عامها الثالث، وفي ظل التساؤلات المحيطة باستمرار الدعم المالي والعسكري الغربي لكييف، فإن هذا الصراع قد يؤدي إلى إنتاج متطرفين عنيفين تحركهم أيديولوجية حركة التطرف العنيف الملتزمة بشن هجمات في الغرب.

ويشكل المتطرفون اليمينيون المتطرفون والجهات الفاعلة المنفردة التي تحركها حركات التفوق الأبيض العنيف و/ أو أيديولوجية النازيين الجدد تهديدًا أيضًا، حيث يظل الأفراد الذين يستلهمون النموذج الإرهابي، بما في ذلك أندرس بريفيك وبرينتون تارانت، يشكلون تهديدًا مستمرًا للسلطات التي تسعى إلى منع هجمات واسعة النطاق. وغالبا ما تستهدف شبكات الدعاية عبر الإنترنت المهاجرين باعتبارهم هدفا، ومع تمتع الجماعات الشعبوية اليمينية المتطرفة مرة أخرى بنجاح انتخابي في أوروبا، تظل الهجمات المعادية للأجانب بدافع العنصرية مصدر قلق دائما لأجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات.

انتخابات ٢٠٢٤

من الممكن أن يكون التهديد بالعنف ذا الدوافع السياسية في قلب الإرهاب، خصوصا أن عام ٢٠٢٤ يعد عام الانتخابات بامتياز، لذا سيكون من المهم مراقبة الانتخابات، عندما ستجري ثمانية من الدول العشر الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم انتخابات، بما في ذلك البرازيل والهند وإندونيسيا وباكستان والولايات المتحدة.

وقد شهدت كل من هذه البلدان مستويات متفاوتة من العنف السياسي المرتبط بالانتخابات في السنوات الأخيرة، وفي الولايات المتحدة، أصبحت احتمالات الإرهاب الداخلي والتطرف المناهض للحكومة واضحة.

هناك أيضًا أحداث رفيعة المستوى في العام المقبل ستحظى باهتمام كبير من أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الضرر، بما في ذلك الألعاب الأولمبية الصيفية لعام ٢٠٢٤ في باريس، فرنسا، وهي هدف واضح للغاية ورمزي للإرهابيين، بما في ذلك أولئك الذين يسعون إلى اتقان التقنيات الناشئة مثل الطائرات بدون طيار والأسلحة المطبوعة ثلاثية الأبعاد لشن الهجمات.

إن التهديد الإرهابي ليس ثابتا على الإطلاق. عندما تعاني مجموعة من النكسات، بما في ذلك قطع رأس القيادة، نادرا ما يشير ذلك إلى القضاء على المجموعة ونهايتها. مرارًا وتكرارًا، يتم إحياء هذه المجموعات أو تمر بعدة تكرارات قبل أن تعود مرة أخرى. ومع التقدم في التكنولوجيا والاتصالات والنقل، أصبح الهيكل التنظيمي للمجموعة نفسها متغيرًا أقل بروزًا مما كان عليه تاريخيًا. لكن الهيكل التنظيمي لا ينبغي أن يكون فكرة لاحقة، لأنه من الممكن أن يكون مضاعفا حقيقيا للقوة، ويزيد من قدرة الجماعة الإرهابية على شن هجمات معقدة.

ومع تحول الولايات المتحدة بعيدًا عن مكافحة الإرهاب ونحو المنافسة "القريبة من الأقران"، هناك موارد أقل للتعامل مع الجماعات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية وندرة الأصول الاستخباراتية المتاحة لتقييم التهديدات المنتشرة. إن الخيارات المتوافرة في مجتمع مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة على سبيل المثال ضئيلة، حيث يتم إعادة تخصيص الموارد والخبرات للصين وروسيا وغيرهما من القوى العظمى ذات الصلة.

وقد أدى هذا التحول إلى تدهور الروح المعنوية داخل أجزاء من مجتمع الاستخبارات وجعل من الصعب توظيف المواهب من الدرجة الأولى للتركيز على مكافحة الإرهاب في الحكومة والأوساط الأكاديمية.

وفي أسوأ السيناريوهات، فإن الاعتماد المفرط على التكنولوجيا وقدرات مكافحة الإرهاب العابرة للأفق يمكن أن يجعل الولايات المتحدة وحلفاءها عرضة لهجوم كبير آخر شبيه بـ ١١ سبتمبر، خاصة ضد السفارات والقواعد العسكرية في الخارج.

أخيرا..

عند تحليل قدرات ونوايا المنظمات الإرهابية البارزة العاملة في جميع أنحاء أفريقيا، فمن المفيد أن نفهم أن هذه الجماعات ليست مقطوعة الصلة عن غيرها.

فمن حركة الشباب في شرق أفريقيا إلى تنظيم "داعش" في غرب أفريقيا، قد تكون هناك أوجه تشابه في أيديولوجياتهم وتصوراتهم المشوهة للإسلام، ولكن قدراتهم ونواياهم.

وفي بعض الحالات، تختلف تكتيكاتهم وتقنياتهم وإجراءاتهم لأسباب عملية. على سبيل المثال، في حين أن معظم هذه الجماعات الإرهابية تطمح إلى إقامة خلافة تمتد إلى حدود البلدان التي تعمل فيها وما وراءها، لا توجد مجموعة واحدة تعمل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يمكنها تحقيق ذلك دون التغلب على عقبات شديدة، بما في ذلك الفصائل المتنافسة والجماعات المسلحة والقوات الإقليمية والحراس.

إن ما أنجزه داعش في سوريا والعراق حوالي عام ٢٠١٤ يذكرنا بأن فكرة إقامة الخلافة ممكنة ولكنها ليست دائمة. إن فهم هذا المشهد يجب أن يرشدنا إلى كيفية تطوير السياسات والبرامج والعمليات التي تهدف إلى تقليل، إن لم يكن القضاء، على التهديدات المستمرة والوشيكة التي تستهدف العالم.

من المهم التمييز بين التهديدات التي يتعرض لها الأشخاص ومصالح الغرب في المنطقة، بما في ذلك الأهداف الصعبة مثل السفارات والأهداف السهلة مثل الفنادق ومراكز التسوق، وبين التهديدات الموجهة إلى الوطن. ولا ينبغي للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب أن يستبعدوا كيف أدى تطور الجماعات الإرهابية في أفريقيا، والتي لدينا العديد من الأمثلة عليها، إلى تحولات كبيرة في القدرات والنوايا.

يبدو أن معظم الجماعات الإرهابية العاملة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، والتي تشمل داعش والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، تركز على شن هجمات غير متكافئة ضد القوات الحكومية الإقليمية والأهداف المدنية الأكثر سهولة، حيث قام العديد منها بتهريب البشر والاتجار بالمخدرات والاختطاف - شبكات الفدية.

وغالبًا ما تستهدف هذه الأخيرة الغربيين الذين من المعروف أن بلدانهم تدفع فدية مقابل إطلاق سراحهم. كما استخدمت المنظمات الإرهابية المتمركزة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل منصاتها لإعلان الجهاد ضد الغرب، وتجنيد المجندين المتطرفين، وتقديم عرض مروع لهجماتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

إن منطقة الساحل تعد نموذجا لمدى قدرة الإرهابيين على استغلال كل أشكال الهشاشة، لكي يجدوا لأنفسهم على حسابها مرتكزات وجود وتكاثر، واستطاعت التنظيمات الإرهابية أن تستغل الهشاشة الجغرافية للمنطقة، التي تتأرجح بين المناطق الصحراوية الشاسعة، وبين المناطق الاستوائية التي يغلب عليها الطابع الغابوي، وهو ما سمح لها بأن تجد بسهولة طرقا للهروب ومخابئ استراتيجية، تصَعِّب مهمة ضبطها ومحاربتها.

كما استغلت الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية السائدة، حيث تعد المنطقة من أفقر بقاع العالم، كما أنها منطقة تهريب مفتوحة لا يحسب فيها شأن للحدود المحلية، الأمر الذي يجعل جزءًا كبيرًا من التبادلات يتم في إطار غير مهيكل.

وبالتالي يوفر مناخًا مناسبًا للفساد المالي، وهو وضع يزيد في تعقيد مهام مكافحة الإرهاب، على اعتبار أن هذا الأخير يجد سهولة أكبر في تمويل عملياته، وكذلك في الخروج من قبضة القانون، الذي لا يبدو أنه يملك صلاحيات صارمة وحاسمة في المنطقة، وهو ما شجع الإرهابيين على أن يقدموا أنفسهم كبديل عن الدول نفسها.

فقاموا بفرض إتاوات على السكان باسم جمع الزكاة، ويروجون لأنفسهم كضمانات للأمن أكثر مما تستطيعه الجيوش النظامية، وذلك في إطار بروباجندا تحاول تبييض الوجه الدموي للتنظيمات الإرهابية.

كل هذا يفيد أن مواجهة التطرف والإرهاب، بحاجة إلى مقاربة شمولية، لا تختزل في الجانب الأمني فقط، بل تنفتح على الجانب التنموي، والفكري أيضًا، فمحاربة الإرهاب ترتبط بمحاربة الهشاشة في كل صورها.