الدوري الإنجليزي.. شوط أول سلبي بين مانشستر يونايتد ونوتنجهام

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست، المقامة بينهما حاليًا على ملعب سيتي جراوند، في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

استحوذ مان يونايتد على مجريات اللعب دون فاعلية هجومية، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف أمام نوتنجهام.

ويسعى فريق الشياطين الحمر لمواصلة انتصاراته في البريميرليج، بعدما حقق ريمونتادا مثيرة على أستون فيلا في الجولة الماضية.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما يأتي نوتنجهام في المركز السادس عشر وفي رصيده 17 نقطة.

وبدأ مانشستر يونايتد، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: وان بيساكا - رافائيل فاران - جوني إيفانز - ديوجو دالوت

خط الوسط: كوبي ماينو - كريستيان إريكسن - برونو فرنانديز

وفي الهجوم: أنتوني - ماركوس راشفورد - أليخاندرو جاراناتشو.