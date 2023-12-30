مستشفى المحمودية المركزي يستقبل جهاز أشعة مقطعية جديد

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتور هاني جميعة، وكيل الوزارة، عن توريد جهاز أشعة مقطعية حديث لمستشفى المحمودية المركزي في إطار جهود تحسين الخدمات الطبية لأهالي المحمودية والمراكز المجاورة.

وقال وكيل الوزارة، الجهاز الجديد يتميز بأنه من طراز فوجي فيلم، أحدث طراز ياباني الصنع، وهو متعدد المقاطع بقطر 75 سم، مما يتيح إجراء الفحوصات لجميع الأوزان حتى أعلى من 200 كجم. يتميز الجهاز بدقة فائقة في التصوير بمقاطع ذات دقة عالية، مما يسمح بتوفير أعلى مستويات التفاصيل والجودة.

وأشار وكيل الوزارة، إلي أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وبمتابعة الدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير لشؤون الأشعة والمشرف على الإدارة العامة للأشعة.

وأكد وكيل الوزارة، أن الجهاز الجديد سيساهم في تحسين مستوى الخدمة الطبية لمستشفى المحمودية المركزي ضمن خطة الإدارة العامة للأشعة لتحديث وتزويد أقسام الأشعة في المستشفيات بأحدث أجهزة الأشعة المقطعية.

يتوقع أن يسهم هذا التحسين في رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة لأهالي المحمودية والمناطق الجوار، وسيكون للجهاز الجديد تأثير إيجابي على جودة الرعاية الصحية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة المصرية لتطوير القطاع الصحي وتوفير أحدث التقنيات الطبية في المستشفيات.