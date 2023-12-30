إنبي يضرب بلدية المحلة بثلاثية في الشوط الأول

تقدم فريق الكرة الأول بنادي إنبى ، على ضيفه بلدية المحلة، بثلاثية دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما الآن، على استاد بترو سبورت لحساب منافسات الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري العام.

ونجح إنبي في التقدم بثلاثة أهداف دون رد سجلها على فوزى وأحمد رضا وأحمد أمين قفة فى الدقائق 10 و19 و 44 من عمر اللقاء.

بدأ انبى المباراة بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير

خط الدفاع :أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - محمد حامد - علي فوزي.

خط الوسط: أحمد يوسف - مودي ناصر - محمد حمدي - مصطفى دويدار.

خط الهجوم : رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، رضا السيد ومصطفى شكشك و مروان داود ويوسف لبيب وأحمد العجوز وعلي أوسكار ومحمد النحاس وسيف الخشاب وأحمد نادر حواش

بينما بدأ بلدية المحلة بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى : أحمد حسين

خط الدفاع : محمد عبد الرازق - محمد أشرف - أحمد رضا - أحمد كهربا

خط الوسط : ماجد هاني - يوسف حسن - إسلام مرزوق - محمد أمو - فيبو حكيم

خط الهجوم : حسام أشرف.