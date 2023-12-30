رسميًا.. إنتر ميلان يمدد عقد «مختيريان» حتى 2026

أعلن نادي إنتر ميلان، مساء اليوم السبت، تجديد عقد الأرميني هنريك مختيريان، لاعب الفريق حتى صيف 2026.

ونشر النادي الإيطالي بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، يعلن من خلاله تجديد عقد مختيريان لمدة موسمين إضافيين، بعدما كان عقده ينتهي مع نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

انضم مختيريان إلى صفوف النيراتزوري في صيف عام 2022 في صفقة انتقال حر، قادمًا من روما، عقب نهاية عقده مع فريق العاصمة الإيطالية.

وخاض مختيريان 24 مباراة مع فريق الأفاعي، منذ بداية الموسم الحالي في جميع البطولات، وأحرز هدفين، وصنع 5 آخرين.

وتوج صاحب الـ34 عامًا مع إنتر ميلان ببطولة كأس إيطاليا مرتين، بالإضافة إلى لقب كأس السوبر الإيطالي مرتين.

وأصبح هنريك مختيريان، ثالث لاعب يجدد عقده مع إنتر ميلان، اليوم السبت، بعد الظهير الأيسر فيديريكو ديماركو، والمدافع ماتيو دارميان.