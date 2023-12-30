برلمانية: الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون أزهى عصورهم في عهد الرئيس السيسي

ثمنت الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية من الفضة، غير متداولة، فئة الجنيه الواحد تحمل شعار مبادرة "قادرون باختلاف"، خاصة بوزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، وذلك بمناسبة احتفاء جميع مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية بذوي الهمم.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية اليوم، إن هذا القرار يؤكد مدى اهتمام الدولة المصرية بالأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن مصر من أوائل وأهم الدول التي أحرزت تقدما كبيرا في هذا الملف المهم.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم دعمًا كبيرًا غير محدود للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تعرضوا للتهميش خلال العهود السابقة، متابعة: "الأشخاص ذوي الإعاقة تم تمكينهم ودمجهم في المجتمع، وحصلوا على مكتسبات لم يحصلوا عليها من قبل، بفضل دعم ومساندة القيادة السياسية الحكيمة".

واختتمت ثابت: "أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون أزهى عصورهم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي ظل الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس، والتي تتسع لجموع أبناء الوطن".