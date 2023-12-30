النمسا ترحب بضم رومانيا وبلغاريا إلى اتفاقية "إير شنجن"

رحبت الحكومة النمساوية اليوم السبت بضم رومانيا وبلغاريا إلى اتفاقية "اير شنجن" بعد فترة من الجدل بشأن توسيع الاتفاقية على مستوى السفر الجوي.

وأفاد بيان للمستشارية النمساوية اليوم بأن بلغاريا ورومانيا انضمتا بترحيب أوروبي إلى اتفاقية "إير شنجن"، بعد تعديلها جزئيا.

وأوضح البيان أنه في المستقبل، سوف تصبح بلغاريا ورومانيا جزءا من منطقة شنجن بشكل كامل برى وجوي، لافتا إلى أن يمكن للمسافر حاليا الدخول جوا دون مراقبة الحدود، وتم إرسال نص ملزم قانونا إلى الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي.

وذكر البيان أن اتفاقية "إير شنجن " بعد تعديلها، تعني أن ركاب الخطوط الجوية من رومانيا وبلغاريا، سوف يحصلون على تسهيلات واسعة مثل بقية دول شنجن، لكن لا توجد حاليًا مفاوضات حول الانضمام إلى "شنجن" البري.