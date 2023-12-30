محمد غرابة يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر في يناير استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم عن تفاصيل معسكر المنتخب خلال شهر يناير استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار، كالتالي:

-انطلاق المعسكر ٢ يناير بأحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- المنتخب يخوض جميع تدريباته بالعاصمة على الاستاد الجديد للمدينة الأولمبية.

- مباراة ودية يوم ٧ يناير باستاد القاهرة أمام تنزانيا الساعة ٦ مساء.

- ⁠حصول المنتخب على راحة بعد المباراة حتى يوم ٨ يناير والانضمام مساءً.

- ⁠تدريب صباحي للمنتخب يوم ٩ يناير ثم السفر لكوت ديفوار عصرًا على أن يصل المنتخب إلى أبيدجان في العاشرة مساءً بتوقيت كوت ديفوار بإذن الله.

- ⁠سفر المنتخب سيكون بطائرة خاصة لكوت ديفوار، وتحمل وزارة الرياضة تكاليف الطائرة.