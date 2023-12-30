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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد غرابة يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر في يناير استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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كشف  محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم عن تفاصيل معسكر المنتخب خلال شهر يناير استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار، كالتالي:

-انطلاق المعسكر ٢ يناير بأحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة.
- المنتخب يخوض جميع تدريباته بالعاصمة على الاستاد الجديد للمدينة الأولمبية.
- مباراة ودية يوم ٧ يناير باستاد القاهرة أمام تنزانيا الساعة ٦ مساء.
- ⁠حصول المنتخب على راحة بعد المباراة حتى يوم ٨ يناير والانضمام مساءً.
- ⁠تدريب صباحي للمنتخب يوم ٩ يناير ثم السفر لكوت ديفوار عصرًا على أن يصل المنتخب إلى أبيدجان في العاشرة مساءً بتوقيت كوت ديفوار بإذن الله.
- ⁠سفر المنتخب سيكون بطائرة خاصة لكوت ديفوار، وتحمل وزارة الرياضة تكاليف الطائرة.

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