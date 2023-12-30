9 قرارات نارية.. الأولمبية: إيقاف حطب وعرضه على الجمعية العمومية لسحب الثقة

قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية لتأكيد أن المسئول عن الحركة الأولمبية الوطنية المصرية هو مجلس إدارة اللجنة الحالي برئاسه المهندس ياسر إدريس.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس بمقر اللجنة الأولمبية.

كما وافق مجلس ادارة اللجنة الأولمبية بالأغلبية على إيقاف هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق وعرضه على الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة منه والمقرر عقدها يوم 13 يناير 2024.

واختار مجلس اللجنة الأولمبية حسين السمرى قائما بأعمال المدير التنفيذى وأحمد رشيدي وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات سابقاً قائمًا بأعمال المدير المالي، بالإضافة إلى اختيار المحامي الدولي هيثم على مستشارًا دوليًا للجنة الأولمبية متطوعا واختيار المحامي محمد الاسيوطي مستشارا للقضايا المحلية والشئون القانونية متطوعًا.

وشهدت مناقشات مجلس ادارة اللجنة المصرية اليوم اختيار ممدوح الششتاوي مديرًا للعلاقات العامة والتسويق.

ومن المقرر أن يتم غدًا عملية التسليم والتسلم لجميع الأمور المالية والإدارية غدًا الأحد بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

جاءت قرارات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالأغلبية المطلقة فى ظل التناسق والتناغم التام الذى يغلب على جميع أعضاء مجلس الادارة والرغبة الكاملة فى العمل والسعى لتحقيق أهداف الرياضة المصرية والإعداد القوى لكل الأحداث والفعاليات القوية وفى مقدمتها أولمبياد باريس 2024.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية قد اجتمع فى جلسته الطارئة الثلاثاء الماضى بحضور أغلبية الأعضاء، ومن ضمنهم رئيس مجلس ادارة اللجنة الاولمبية، وقرر إيقاف هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها أو انتهاء الدورة الأوليمبية.