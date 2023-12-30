روسيا تطلب اجتماعًا عاجلًا لمجلس الأمن الدولي لبحث الهجوم الأوكراني على بلجورود

قال نائب الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لبحث القصف الأوكراني لمدينة بلجورود، وفقا لـ "روسيا اليوم".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مدينة بلجورود بصاروخين من طراز "أولخا" بحشوات عنقودية، بالإضافة إلى صواريخ تشيكية الصنع من طراز "فامبير".

ووفقا لآخر البيانات الصادرة من وزارة الطوارئ الروسية، الهجوم الصاروخي أسفر عن مقتل 14 شخصا بينهم طفلان، وإصابة 108 أشخاص آخرين، بينهم 15 طفلا.

تشير معلومات غير مؤكدة إلى أن روسيا طلبت مشاركة الممثل الدائم لجمهورية التشيك..

وأشار بوليانسكي في تعليق على "تلغرام": دعه يوضح سبب تقديم بلاده للذخائر التي تقتل المدنيين".

وقالت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، لبحث الهجوم على بيلجورود.

وتقع مدينة بيلجورود على مقربة من الحدود الأوكرانية، وكثيرا ما تتعرض للاعتداءات الأوكرانية التي تستهدف المدنيين.