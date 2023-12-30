مصدر أمني ينفي مقتل أحد الصحفيين بالبحر الأحمر

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة الادعاءات التى تم تداولها على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقتل أحد الصحفيين بمحافظة البحر الأحمر.

يأتي ذلك عقب نشره لمقطع فيديو يدعى خلاله تحصله على مستندات تفيد تملك والدة قرينة رئيس إحدى الدول لفيلا بمحافظة البحر الأحمر.



وأكد المصدر على أنه أمكن تحديد الفيلا المنشور صورتها وتبين أنها مملوكة لمصريين وبالإستعلام من الجهات المختصة أكدت عدم وجود أية تصرفات بنقل الملكية الخاصة بها.

لم تتلق الأجهزة الأمينة أي بلاغات بشأن تعرض الشخص الظاهر بمقطع الفيديو للإيذاء.