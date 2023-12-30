الدوري السعودي.. رونالدو يقود تشكيل النصر أمام التعاون

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة التعاون، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويحل فريق النصر، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره التعاون بملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث ينطلق اللقاء في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد رونالدو على رأس التشكيل الأساسي للعالمي في مواجهة التعاون، إذ يقود الهجوم رفقة السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

ويشارك الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في اللقاء أساسيًا، بجانب البرتغالي أوتافيو مونتيرو، على أن يبدأ كاسترو بالثنائي إيمريك لابورت وأليكس تيليس في خط الدفاع.

ويسعى النصر لحصد الثلاث نقاط، من أجل مواصلة اللحاق بفريق الهلال متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي.

ويحتل النصر، وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 43 نقطة، خلف الهلال المتصدر بفارق 10 نقاط، بينما يأتي التعاون رابعًا وفي رصيده 34 نقطة.

تشكيل النصر لمواجهة التعاون

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكس تيليس - إيمريك لابورت - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو مونتيرو

وفي الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.