"الصحة الفلسطينية": استشهاد وإصابة 415 شخصًا خلال 24 ساعة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد المدنيين الفلسطينيين في الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، أن مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن استشهاد 165 فلسطينيا وإصابة 250 آخرين.

وأشار إلي ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 21672 شهيدا، إلى جانب 56 ألفا و165 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وكشف عن أن 70 % من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة هم من الأطفال والنساء.

ولفت إلى أن الاحتلال اعتقل 99 من الكوادر الطبية، من ضمنهم 3 من مديري المستشفيات شمالي القطاع.

وأعلن "القدرة" عن إعادة تشغيل عدد من المشافي ومراكز الرعاية الأولية شمالي غزة.