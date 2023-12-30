بالفيديو.. خالد الجندي: اختموا رأس السنة بالتوبة إلى الله

ناشد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المسلمين بأن يختتمون العام الحالي بالتوبة، معقبًا: "اللي مش هيختم السنة بتوبة مفيش حد هيقدر يساعده يوم القيامة".

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن الله سبحانه وتعالى يقول: " وَأَنِیبُوۤا۟ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَأَسۡلِمُوا۟ لَهُۥ مِن قَبۡلِ أَن یَأۡتِیَكُمُ ٱلۡعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ * وَٱتَّبِعُوۤا۟ أَحۡسَنَ مَاۤ أُنزِلَ إِلَیۡكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبۡلِ أَن یَأۡتِیَكُمُ ٱلۡعَذَابُ بَغۡتَةࣰ وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ"، مشددًا على أن العذاب يأتي بغتة عندما يأتي النوم بغتة، واصفًا الحديث عنشعور الميت بوفاته قبل 40 يومًا بالهجس، معقبًا: "دي كرامات بعض الأولياء مالناش دعوة بيها".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن كل من ماتوا لم يكن يعلموا أن هذه أخر أكله أو أخر مشوار أو أخر شربة أو أخر اجتماع.