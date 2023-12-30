"الحرية المصري" مهنئًا الرئيس بالعام الجديد: الشعب المصري يقف خلفكم صفًا واحدًا لاستكمال البناء

هنأ الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، داعيًا الله أن تستكمل مسيرة البناء والتنمية، وتتحقق آمال وطموحات الشعب المصرى تحت قيادتكم الرشيدة.

وقال رئيس حزب الحرية المصرى فى برقية التهنئة: "يطيب لى بالأصالة عن نفسى ونيابة عن قيادات وأعضاء حزب الحرية المصرى، أن أتقدم لسيادتكم بأصدق آيات التهانى، داعيا الله أن يسدد خطاكم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية فى الجمهوية الجديدة، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، ويتحقق التقدم والازدهار".

وأضاف د. ممدوح محمد محمود: "خلال العام الجديد، نأمل أن تكلل بالنجاح جهود مصر تحت قيادتكم الرشيدة بأن يعم السلام فى جميع دول العالم، وتجاوز جميع التحديات، بما يسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين".

واختتم برقية التهنئة قائلا: “ندعو الله أن يحفظكم و يسدد خطاكم لتحقيق مستقبل مشرق لمصر وشعبها، وكل ما يصبو إليه ويستحقه الشعب المصرى العظيم الذي يساندكم ويقف خلفكم صفا واحدا في كل قرراراتكم لاستكمال مسيرة البناء” .