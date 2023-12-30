الدوري الإنجليزي.. تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة نوتنجهام

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة نوتنجهام فورست، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل فريق مانشستر يونايتد، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره نوتنجهام على ملعب سيتي جراوند، حيث تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود هجوم اليونايتد، ماركوس راشفورد، بجانب الأرجنتيني أليخاندرو جاراناتشو، والبرازيلي أنتوني.

ويسعى فريق الشياطين الحمر لمواصلة انتصاراته في البريميرليج، بعدما حقق ريمونتادا مثيرة على أستون فيلا في الجولة الماضية.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما يأتي نوتنجهام في المركز السادس عشر وفي رصيده 17 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة نوتنجهام

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: وان بيساكا - رافائيل فاران - جوني إيفانز - ديوجو دالوت

خط الوسط: كوبي ماينو - كريستيان إريكسن - برونو فرنانديز

وفي الهجوم: أنتوني - ماركوس راشفورد - أليخاندرو جاراناتشو.