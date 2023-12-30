دوري نايل.. البنك الأهلي يحقق فوزًا كبيرًا على المقاولون

فاز فريق البنك الأهلي بنتيجة 3-1 على المقاولون العرب في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم على ستاد السلام ضمن مواجهات الأسبوع الحادي عشر لمسابقة الدورى الممتاز «دوري نايل».

وتألق محمود قاعود لاعب البنك الأهلي ونجح في إحراز الأهداف الثلاثة لفريقه في شباك عامر عامر حارس مرمي المقاولون العرب.

وأحرز قاعود أهداف البنك الأهلي في الدقائق 58 و62 و95، بينما أحرز للمقاولون العرب هدفه الوحيد محمد سالم في الدقيقة 14 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع البنك الأهلي رصيد إلى 9 نقاط يحتل بهم المركز التاسع في جدول الدورى الممتاز بعد أن لعب 11 مباراة حقق الفوز في ثلاثة وتلقى الخسارة في 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، وتلقت شباكه 17 هدفًا.

بينما تراجع المقاولون للمركز الرابع عشر في جدول الدورى برصيد 7 نقاط بعدما لعب 10 مباريات، حقق فوزاً وحيداً وأربعة تعادلات، وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفاً، وتلقت شباكه 18 هدفاً.