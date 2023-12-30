الدوري الإيطالي.. ميلان بالقوة الهجومية أمام ساسولو

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ساسولو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويستضيف فريق ميلان، اليوم السبت، نظيره ساسولو على ملعب جوزيبي مياتزا، حيث ينطلق اللقاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل ميلان مباراته ضد ساسولو، بالقوة الهجومية، حيث يقود الهجوم، الفرنسي أوليفييه جيرو، رفقة البرتغالي رافائيل لياو، والأمريكي كريستيان بوليسيتش.

ويتواجد في التشكيل الأساسي للروسونيري، الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، الذي عاد إلى كتيبة بيولي بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

ويحتل ميلان، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة، بينما يأتي ساسولو في المركز السادس عشر وفي رصيده 16 نقطة.

تشكيل ميلان لمواجهة ساسولو

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: كالابريا - سيمون كيير - فلورينزي - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - لوفتس تشيك - ريندرز

وفي الهجوم: كريستيان بوليسيتش - أوليفييه جيرو - رافائيل لياو.