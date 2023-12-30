مظاهرات في مختلف دول العالم دعمًا لغزة

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة منددة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعما لفلسطين، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وشارك الآلاف في مظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة الألمانية برلين، والعاصمة النمساوية فينا، ومدينة هلسنبوري السويدية، وأيندهوفن الهولندية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الفلسطينيين، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في غزة.