أسرار وروايات "بابا نويل"حقيقة أم الخيال

يعتقد البعض أن شخصية بابا نويل خيالية، وهناك من يراها حقيقية، لكن الكل يتفق حول أنها مرتبطة بعيد الميلاد، وتستعرض "البوابة نيوز" أصول تلك الشخصية في السطور التالية.

انقسم رواة قصه "بابا نويل" إلى فريقين هناك من يُرجع الرواية الى أصول حقيقيه وآخرون يرون أنها خيالية، فالرواية الاولي تقوم علي ربط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بوجوده، وتعود الشخصية إلى القديس "نيقولاس " وقد عرف بأنه اسقف مدينه ميرا القديمه الواقعه في تركيا بالقرن الثامن الميلادي حيثما عاش الامبرطور اليوناني ذيو كلسياتوس.

وعن مولده

تبدأ قصته حيثما عاش "نيقولاس " وكان ينتمي نسبه الي عائله ثريه بمدينه بانارا القديمه اذ تقع بمنطقه الأناضول بتركيا، ويتمتع بأصول ونسب يعود إلي فروع عائلته الثريه

عرف والده باسم باببيفاموس، ووالداته عرفت بتونه، وتقلد “نيقولاس” منصب اسقف كنيسة مدينة ميرا القديمة، ويروي انه توفي والداه ووالداته وترك له ثروة كبيرة على إثرها قرر ان ينفقها بكل أوجه الخير.



يروى أن من أوجه الخير اللتي سار فيها انه ساعد رجل فقير على ان يزوج بناته الثلاث وذلك عن طريق انه كان يختفي ليلا، وياتي اليه دون أن يراه الفقير فيلقي له حقيبه من الأموال داخل بيته من شباك منزله ، فيستيقظ الرجل ليجد حقيبه الأموال فياخذها وتزوج منها البنت الاولي ثم يتكرر الموقف مره ثانيه حتي ينتهي لزواج الثالثه وبعدها يصر الرجل الفقير بأن بعرف الرجل الخفي الذي يقدم له الخير ليشكره.

وفاته

يتوفي "نيقولاس " وعنها يحزن الجميع عليه وتخليدا لذاكراه وامتنان له وله ولحظه وفاته ربطوا بين لحظه وفاته وبين عيد الميلاد المجيد فجعلو يوم وفاته هو نفس يوم الميلاد الجديد وفي ذلك أصبح الحديث عنه روايه تروي للأطفال فربطوا الأطفال معرفته به في خيالهم بظهوره لهم برجل عجوز ذو لحيه بيضاء يرتدي بدله حمراء مثيره للبهجه راسما علي وجهه كل بسمه طيبه مضحكه حامل حقيبه بها الكثير من الهدايا المتنوعه للاطفال والكبار والفقراء

علاقه تشبيه العجوز بالقديس “نيقولاس ” بابا نويل وسر ارتدائه للبدله الحمراء ولحيته البيضاء

العجوز رمز للابوه والحنان واللحيه البيضاء للدعوة لحياه اجمل اما البدله فتدل على الدعوة لحياة مبهجه وجميله ومشرفه بعيون متفائله لعام جديد.

ولعل ذلك هوسر ظهور بابا نويل مع بدايه العام الجديد بشخصيته الحقيقه المتوفاه في ثوب الشخصيه الحاضره بثوب الرجل العجوز الفاعل لكل أوجه الخير بذي جديد تخليد ا لكل أعماله واستبشار به مع لحظات العام الجديد.