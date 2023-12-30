42 قتيلًا ومصابًا.. قصف أوكراني يستهدف مباني سكنية في مدينة بلجراد الروسية

قال مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك، إن مدينة بلجراد الروسية عاشت يومًا صعبًا بسبب القصف الأوكراني الذي أسفر عن وقوع 10 من القتلى، وإصابة أكثر من 32 آخرين.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن القصف الأخير للجيش الأوكراني، كان ردًا عنيفًا بسبب القصف والهجمات التي شنتها روسيا على عدد من المواقع الهامة للجيش الأوكراني.

ونوه بأن بيان الكرملين اليوم، أكد أن الرد سيكون أضعافًا وسريعًا، خاصة أن الضربات الأوكرانية استهدفت مباني سكنية في ظل الاحتفالات بالكريسماس.

وأشار إلى أن مدينة بلجراد الروسية، تكتظ بالسكان حيث تتجاوز مليون نسمة، مؤكدًا أن القوات الأوكرانية تقوم بإطلاق وابل من الصواريخ تجاه هدف واحد، وأن الأنظمة الدفاعية لروسيا في بلجراد لا تعمل بالشكل الذي يجعلها تتصدى للهجمات الأوكرانية.