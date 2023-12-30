حبس عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالمطرية

أمرت جهات التحقيق بالمطرية اليوم بحبس تشكيل عصابي 4 آيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم استثمارها لهم نظير أرباح مالية بشكل يومى عن طريق الاشتراك كأعضاء جدد بأحد التطبيقات الإلكترونية كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغات من عدد من المواطنين بتضررهم من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية بزعم استثمارها لهم نظير أرباح مالية بشكل يومي عن طريق الإشتراك كأعضاء جدد بأحد التطبيقات الإلكترونية إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب تحويل الأموال إليه عن طريق محافظ إلكترونية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية أمكن ضبط المذكور حال وجوده بدائرة قسم شرطة المحلة بالغربية، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وأقر باستخدام أحد التطبيقات "يتم إدارته من خارج البلاد" ، والتعامل عليه من خلال آلات تعدين "عملات إفتراضية" حتى يتمكن من الدخول للتطبيق والحصول على أرباح، بالإضافة إلى ترويجه للتطبيق وتحفيز المجنى عليهم للإشتراك به ليتحصل على نسبة من أرباح كل مشترك ، وذلك بالإشتراك مع شخصين آخرين (عامل بشركة – فنى صيانة ، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة) "تم ضبطهما"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة مع المتهم الأول، وأضافا بأن دور كل منهما يتمثل فى زيادة أعداد المشتركين مقابل ربح مادى يتحصلون عليه من التطبيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.