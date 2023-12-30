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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة بنى سويف يوقع بروتوكولات مع 4 كيانات تعليمية ومجموعة "تيتان"

رئيس جامعه بني سويف
رئيس جامعه بني سويف
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وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، 4 بروتوكولات تعاون مع جامعة النهضة وجامعة سفنكس وجامعة اللوتس ومجمع المعاهد العليا ببنى سويف ومجموعة تتيتان للاسمنت.

يأتي ذلك فى ظل سبع تحالفات تم إطلاقها ضمن فعاليات تدشين تحالف إقليم شمال الصعيد ، انطلق على هامش انعقاد إجتماع المجلس الاعلى للجامعات بجامعة المنيا  بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى ومحافظ المنيا ورؤساء الجامعات الحكومية والاهلية والخاصة والتكنولوجية .


وأوضح رئيس الجامعة ، إن التحالف يأتي  تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة، في ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030،  لدعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة من خلال تعزيز الطروحات العلمية بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والهيئات الحكومية على مستوى الإقليم، والخروج بخطط تنمية، تسهم من خلال تعاملها وتكاملها جنباً إلى جنب فى النهوض بالاقليم.

الأعلى للجامعات التكنولوجية الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي المعاهد العليا أيمن عاشور وزير التعليم العالي