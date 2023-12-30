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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حورية فرغلي لـ البوابة نيوز": نفسي أتجوز في 2024

النجمة حورية فرغلي
النجمة حورية فرغلي
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قالت النجمة "حورية فرغلي" إنها تستقبل السنة الجديدة بكل تفاؤل وأمل رغم ما حدث لها من أحداث مؤلمة خلال العام الماضي.

وأضافت فرغلي في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: أن رغم ما حدث لي أشعر برضا تام وأكثر حدث أثر بي في عام 2023 هم موت أطفال غزة الأبرياء والعمليات الكثيرة التي قمت بإجرائها هذا العام ، لافته إنها أصبحت أسعد إنسانة في الكون عن أي مرحلة سابقة خاصة بعد الفترة الصعبة للغاية التي قد مررت بها عن أي إنسان  من الممكن أن يمر بها وأحمد الله كثيرًا علي حالة الرضا والسعادة التي أعيشها الآن.

وعن أمنياتها في العام الجديد أكدت قائلة: كنت أتمنى للغاية عدم استئصال الرحم حيث إنني أريد أن أتزوج وبعد العملية باتت فكرة الزواج بالنسبه لي حلم متمنية تحقيقه في العام المقبل.  

حورية فرغلي البوابة نيوز نفسي أتجوز في 2024