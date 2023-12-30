تواصل العمل بمشروع الصرف الصحي بأحياء الأقصر بتكلفة 124 مليون جنيه

تابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، سير العمل بمشروع استكمال الصرف الصحي لأحياء مدينة الأقصر نجوع (القباحي الشرقي ـ الترعة الشرقي ـ البني الجديد) ، بعدد مستفيدين 9000 نسمة بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 124 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال جولة للمستشار مصطفى ألهم، في مدينة الأقصر، برفقة اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفي منسق الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

بدأت جولة المحافظ، بتفقد محطة رفع نجع الترعة علي طريق مطار الأقصر، والتي تم الانتهاء منها بالكامل بعد تنفيذ شبكات الانحدار وخطوط الطرد بنسبة 100% وتنفيذ الوصلات المنزلية بنسبة 100%، وتم توريد الطلمبات والمهمات الكهروميكانيكية بالكامل وجاري اعمال تركيب المهمات.

كما تفقد المحافظ، محطة رفع نجع القباحي الشرقي والتي تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100%، وتنفيذ شبكات الانحدار وخطوط الطرد بالمشروع بنسبة 100%، وتم تنفيذ الوصلات المنزلية بنسبة 100% وجاري توريد لوحة الكهرباء.

واستمع المحافظ خلال الجولة، لشرح من المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، والتي أفادت بانه من المقرر تشغيل محطات الترعة والقباحي الشرقي منتصف فبراير المقبل، بالإضافة الي تشغيل محطة البني يونيو المقبل بعد توريد المهمات المستوردة من الخارج، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الانحدار وخطوط الطرد والوصلات المنزلية بمحطة رفع البني بنسبة 100%، وجاري توريد المهمات المستوردة من الخارج لاستكمال المحطة.

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