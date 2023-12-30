مصرع شاب بطلق ناري في مشاجرة بشبرا الخيمة

لقي شاب مصرعه على يد آخرين، إثر مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة المنشية الجديدة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش أودى بحياته، تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وطلبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من شرطة قسم اول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إخطارا بمصرع شاب يدعى "سيف. ا" 17 عامًا، إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش أودى بحياته.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع الشاب إثر مشاجرة مع آخرين بسبب خلافات مالية، فقام المتهمين بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه أودت بحياته.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أصدرت تصريحا بدفن الجثمان.

وشيع المئات من أهالي شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط أحزان الجميع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.