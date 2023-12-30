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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سبب تأخر عودة إبراهيما نداي وأكينيولا إلى القاهرة

إبراهيم نداي وسامسون
إبراهيم نداي وسامسون أكينيولا
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تقرر عودة السنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة يوم 2 يناير المقبل، تمهيدًا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق في اليوم التالي.
وتأجل وصول الثنائي إلى القاهرة بسبب ظروف الطيران، وقام اللاعبان بالتنسيق مع الجهاز الإداري للفريق بقيادة أحمد حسني فيما يخص الموعد الجديد لوصولهما إلى القاهرة.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

إبراهيما نداي البنيني سامسون أكينيولا الزمالك