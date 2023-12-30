منتخبا الطائرة تحت 17 عامًا يشاركان في ماراثون زايد الخيري

شارك منتخبا الناشئين والناشئات للكرة الطائرة تحت ١٧ عامًا بماراثون زايد الخيرى في النسخة الثامنة من ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية الجديدة الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتُوج منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا لكرة الطائرة بلقب بطولة أفريقيا، مؤخرًا، بعدما حقق الفوز أمام ليبيا بنتيجة 3/0 في نهائي البطولة التي أقيمت في مدينة مصراتة الليبية خلال الفترة من 10 وحتى 19 ديسمبر الجاري ليحجز أيضًا بطاقة التأهل لبطولة العالم كما توج منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئات تحت 17 سنة بطلا لأمم إفريقيا بعد فوزه على المنتخب النيجيرى بنتيجة ثلاثة أشواط لشوط وحجز مقعده في بطولة العالم.

وجاءت مشاركة منتخبي الناشئين والناشئات تقديرًا لنتائج منتخبات مصر في الكرة الطائرة وتكريمًا لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر على النتائج المميزة لجميع منتخبات مصر للطائرة رجال وسيدات تحت قيادة مجلس إدارة الاتحاد الحالي .

من جهته، أطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والسفيرة مريم الكعبي سفيرة الإمارات بمصر صباح اليوم السبت، فعاليات النسخة الثامنة من ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبدأ مسار السباق من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة مرورًا بالحي الحكومي بالعاصمة والعودة مرةً أخرى؛ وذلك بحضور الفريق ركن محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، وعبيد البلوشى رئيس وفد هيئة الهلال الأحمر، والدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير، ومجموعة من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وشهد الماراثون إقبالًا كبيرًا من النشء والشباب والمواطنين بلغ قوامهم ٣١ ألف مشارك، منهم ٣٨٨٤ مشاركًا من ذوي الهِمَم "الكراسى المتحركة"، و٩٠٦ من قصار القامة، ويُخصص العائد من الماراثون لصالح المؤسسات الخيرية وبعض المستشفيات الحكومية.

بدأ مسار السباق من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة مرورًا بالحي الحكومي بالعاصمة، والعودة مرةً أخرى؛ وذلك بحضور الفريق ركن محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، وعبيد البلوشى رئيس وفد هيئة الهلال الأحمر، والدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير، ومجموعة من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وحددت اللجنة المنظمة للماراثون العديد من الجوائز هذا العام للجهات المشاركة تقترب من 10 ملايين جنيه مقسمة على 5 آلاف جائزة، وسحب على رحلات عمرة للمتسابقين.

أعرب الدكتور أشرف صبحى عن مدى سعادته بتنفيذ النسخة الثامنة من ماراثون زايد الخيري بالتعاون مع دولة الإمارات انطلاقاً من العلاقات الأخوية التى تربط البلدين الشقيقتين مصر والإمارات ، مشيداً فى ذات الوقت بالإقبال الكبير من قِبل النشء والشباب والمواطنين بمختلف أعمارهم وذوى الهمم على المشاركة فى النسخة الحالية فى أجواء مبهرة وحالة من النشاط والرياضة والحيوية بالعاصمة الإدارية.