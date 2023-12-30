أمير المصري يكشف سبب اعتذاره عن مسلسل «الحشاشين»

كشف الفنان أمير المصري عن سبب اعتذاره عن مسلسل «الحشاشين»، أكد أنه كان لا يملك الوقت الكافي للانضمام إلى أسرة العمل في تلك الفترة؛ بسبب توقيع عقد لفيلم جديد في لندن.

وأشار أمير المصري، خلال لقاء خاص برنامج «سبوت لايت»، إلى أنه استعد لشخصية «محمد الفايد» في مسلسل «The Crown»، مع مدربة متخصصة في أداء الحركة وهي من أفضل مدربين الإحساس، وأنه شاهد فيديوهات كثيرة لمحمد الفايد وظل يتدرب لمدة 10 أيام، معربًا عن سعادته بنجاح عرض الحلقة.

وأضاف المصري قائلاً: «كان ممنوع هناك نقابل أو نتكلم مع أي حد حول شخصيات المسلسل، ولكن كنت أعرف ناس يعرفوه كويس وأكدوا أنه أب بيحب أولاده فعلاً وحد كان مصدق إن الملكة اليزابيث كانت وراء جريمة قتل ابنه».