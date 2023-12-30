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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رامي عيَّاش.. يتزوج مرة ثانية

رامي عياش
رامي عياش
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لم تكن الذكرى السنوية العاشرة على زواج البوب ستار "رامي عيّاش" كسِواها، هو الذي يقدم دومًا تحفا فنيَّة استثنائية، حضرت هذه الليلة الحالمة ليتغنى رامي بأفكاره الخلاقة، ويأخذنا معه إلى عالمه بمشهديه، قلَّما يقال عنها ملكية بلمسات راقية.

رامي الذي أراد أن يخلد هذه الذكرى السعيدة مع محبيه، فاجأ زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش بعد عشاء متواضع وخاص مع العائلة في فندق بمناسبة عيد ميلادها الذي حوله إلى حفل زفاف أدهش به داليدا والجميع. 
وتكلل الحفل إطلالة ملكية لداليدا بفستان أبيض تناسب تمامًا مع هذه الليلة الحالمة كان بانتظارها في الجناح الملكي مع فريق عمل جاهز لتغيير الماكياج. 
وانتظرهم الأصدقاء والأحباب والعائلة ليستقبلوا العرسان، ولم يكتف رامى عياش بذلك انما خصها بأغنية من اللهجة اللبنانية وهى "يا مراية بيتى" زخرفها بألق وجده وعشقه من ألحانه وكلمات الشاعر مازن غنام وتوزيع الكسندر ميساكيان.. واختتم الحفل بسهرة فنية مميزة مع محبيه الذين رفضوا إلا ان يشاركوه فرحته.

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الذكرى السنوية العاشرة البوب ستار رامي عي اش داليدا عياش