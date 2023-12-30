رامي عيَّاش.. يتزوج مرة ثانية

لم تكن الذكرى السنوية العاشرة على زواج البوب ستار "رامي عيّاش" كسِواها، هو الذي يقدم دومًا تحفا فنيَّة استثنائية، حضرت هذه الليلة الحالمة ليتغنى رامي بأفكاره الخلاقة، ويأخذنا معه إلى عالمه بمشهديه، قلَّما يقال عنها ملكية بلمسات راقية.

رامي الذي أراد أن يخلد هذه الذكرى السعيدة مع محبيه، فاجأ زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش بعد عشاء متواضع وخاص مع العائلة في فندق بمناسبة عيد ميلادها الذي حوله إلى حفل زفاف أدهش به داليدا والجميع.

وتكلل الحفل إطلالة ملكية لداليدا بفستان أبيض تناسب تمامًا مع هذه الليلة الحالمة كان بانتظارها في الجناح الملكي مع فريق عمل جاهز لتغيير الماكياج.

وانتظرهم الأصدقاء والأحباب والعائلة ليستقبلوا العرسان، ولم يكتف رامى عياش بذلك انما خصها بأغنية من اللهجة اللبنانية وهى "يا مراية بيتى" زخرفها بألق وجده وعشقه من ألحانه وكلمات الشاعر مازن غنام وتوزيع الكسندر ميساكيان.. واختتم الحفل بسهرة فنية مميزة مع محبيه الذين رفضوا إلا ان يشاركوه فرحته.

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