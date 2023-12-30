الهباش: ما يجري في غزة "حلقة من مسلسل عدواني مستمر ومتواصل"

قال مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش إن ما يجري في قطاع غزة هو حلقة جديدة من مسلسل العدوان الإسرائيلي المستمر المستعر على الشعب الفلسطيني، ربما أكثر عدوانية وشراسة وهمجية، وهو مسلسل لم يبدأ اليوم ولا في السابع من أكتوبر؛ لكنه منذ أكثر من 7 عقود.

وأوضح الهباش - في مداخلة لقناة "النيل" الإخبارية - "إن إسرائيل تبحث - فقط - عن ذرائع أذا وجدت كان بها وإذا لم تجد سوف تخترع وتختلق الذرائع من أجل تمرير وتبرير عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني"، مضيفا "نشهد الآن مذبحة مفتوحة في قطاع غزة واستمرارا للعدوان على الضفة الغربية من خلال جيش الاحتلال وعصابات الإرهاب الاستيطانية واستمرارا للاعتداء على المقدسات وانتهاكها في مدينة القدس والخليل حيث تنتهك حرمة المسجد الإبراهيمي، لكننا وفي نفس الوقت نشهد استمرارا للصمود والإصرار الفلسطيني على البقاء وانتزاع الحقوق".



وأضاف أن إسرائيل وظفت ما حدث في السابع من أكتوبر، واستطاعت في لحظة ما أن تكسب تأييد وتعاطف العالم والرأي العام، لكن الصورة تغيرت مع استمرار إسرائيل في عدوانها الهمجي واستهداف المدنيين وتهجيرهم من أماكنهم.



وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني على أن الأولوية التي تسيطر على المواطن الفلسطيني الآن هي وقف العدوان وحماية المواطنين المدنيين، حيث إن الأمن الآن مفقود في قطاع غزة وكذلك الاستقرار، بالتالي فأولوية المواطن في قطاع غزة هي أن يستعيد الأمن والاستقرار؛ وهذه هي أيضا أولوية القيادة الفلسطينية؛ لذلك كل الأوراق التي تتوفر بين أيدينا يجب أن توظف لصالح هذه الأولوية وهذا الهدف.



وأشار إلى أنه من أهم الأوراق لدينا هى بقاء المواطن الفلسطيني على أرضه لذلك ومنذ اللحظة الأولى للعدوان وعندما انكشف المخطط الإسرائيلي الرامي الى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها وقفنا نحن ومصر والأردن ومن خلفنا كل الدول العربية بوجه هذا المخطط، لكن لكي نحقق هذا الهدف علينا أن نوقف العدوان ونحمي المواطن الفلسطيني من ويلات هذا العدوان المتصاعد والمتواصل، ونتحرك في هذا الهدف سواء من خلال التحرك السياسي المنفرد أو الجماعي في إطار المجموعة العربية.