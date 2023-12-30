فيضانات بالسكك الحديدية في لندن تلغي رحلات آلاف الركاب

ألغيت رحلات قطارات "يوروستار" حتّى الساعة 16،00 اليوم السبت، في لندن بسبب فيضانات في سكك حديد في جنوب إنجلترا عرقلت سفر آلاف الركاب في نهاية أسبوع من الأكثر ازدحاما بالرحلات في السنة، وفقا لـ “سكاي نيوز”.

ونشرت رسالة في محطة سانت بانكراس في لندن التي تنطلق منها وتصل إليها قطارات "يوروستار" مفادها "يتعذّر علينا تسيير القطارات حتى إشعار آخر. ولا نعرف في أي ساعة تُستأنف الحركة. وكل رحلات قطارات يوروستار قبل الساعة 16،00 (محليا وبتوقيت غرينيتش) ألغيت. يرجى منكم عدم الاصطفاف في طوابير الانتظار".

وقد ألغيت رحلات القطارات المنطلقة من لندن إلى باريس وبروكسل وأمستردام. وتوقّف تسيير 15 قطارا على الأقل، بحسب "يوروستار".

وأفادت شركة "يوروستار" بأن هذه الإلغاءات ناجمة عن "فيضانات في نفقين" بين محطة سانت بانكراس الدولية ومحطة إبسفليت في جنوب شرق إنجلترا.

وأوضحت أن خدمة "نتوورك ريل" لإدارة سكك الحديد "تبذل ما في وسعها وستبلغ يوروستار إذا ما كان من الممكن تسيير رحلات في فترة لاحقة من اليوم".

وأفاد مشغّل القطارات البريطاني "ساوث إيسترن ريلواي" من جهته بأن هذه الاضطرابات قد تستمرّ "حتّى أواخر النهار".

وأوضحت الشركة أن "فيضانات حدثت في نفقين لسكك الحديد بالقرب من محطة إبسفليت الدولية. وقد أدّى ذلك إلى إغلاق النفقين".

وكتبت على حسابها في "اكس" ("تويتر" سابقا) "نعكف على حلّ (مشكلة) الفيضانات" في النفقين".

وأشارت إلى أنه يتعذر تسيير القطارات بين محطة سان بانكراس الدولية التي تنطلق منها وتصل إليها قطارات "يوروستار" في لندن ومحطة إبسفليت الدولية.

ومن المرتقب أن "تستمّر الاضطرابات طوال النهار"، بحسب "ساوث إيسترن ريلواي". ولا تؤثّر هذه الفيضانات على حركة قطارات "يوروستار" فحسب بل على كلّ تلك التي تربط بين لندن وجنوب شرق إنجلترا حيث يتوقّع هطول أمطار غزيرة.