لواء «النخبة» لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بفقدان 48 جنديًا في حرب غزة

اعترف لواء "غولاني" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 41 من جنوده في العملية التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، وبمقتل 7 آخرين في معارك غزة، منهم قائد الكتيبة 13.

جاء ذلك حسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت.

وكان مقاتلو لواء "غولاني" قد انسحبوا، الأسبوع الماضي، من قطاع غزة "ليأخذوا قسطًا من الراحة بعد تكبُّدهم خسائر فادحة"، وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية.

وأفادت تقارير لموقع "واللا" الإخباري والقناة "12" الإسرائيلية، أن "لواء غولاني" قضى أكثر من 70 يومًا في غزة، حيث فقد 44 مقاتلًا، وقرر المقاتلون مغادرة القطاع لبضعة أيام للاستراحة وزيارة أهاليهم.

وأتت هذه الخطوة بعد مواجهات شديدة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة؛ حيث قُتل قائدهم، وعدد آخر من الضباط والمقاتلين، بحسب القناة "12" الإسرائيلية.