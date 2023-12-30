فيتوريا: أبو جبل يمتلك خبرات كبيرة ويعرف طريقة عمل المنظومة

أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أن اختيار 4 حراس فى قائمة المنتخب النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تنطلق 13 يناير المقبل، لا يغلق الباب أمام ضم أى حارس آخر فى الفترة المقبلة، أو أي لاعب.

وتابع فيتوريا خلال المؤتمر الصحفى، أن الحارس محمد أبو جبل يمتلك خبرات كبيرة تساعده في المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا، وسبق له المشاركة فى آخر بطولة، وقدم مستوى مميزا، وهو لاعب يعلم جيدًا طريقة العمل مع الجهاز الفني للفراعنة.

واختتم المدير الفنى للمنتخب، إنه اختار 4 حراس سبق لهم العمل مع الجهاز الفني الحالي، مضيفا: «يعلمون كيف نتنافس داخل المجموعة الواحدة».