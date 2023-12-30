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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

باكستان: رفض ترشح عمران خان في الانتخابات البرلمانية

عمران خان
عمران خان
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رفضت لجنة الانتخابات في باكستان اليوم السبت، ترشح رئيس الوزراء السابق "عمران خان" في الانتخابات البرلمانية، التي ستجرى في البلاد خلال شهر فبراير المقبل.
جاء رفض مسئولي الانتخابات، ترشح خان بسبب إدانته، كما رفضوا ترشح أعضاء سابقين في حكومته. وقال محامو رئيس الوزراء الباكستاني السابق إنهم سيقومون بالاستئناف على هذا القرار. بحسب ذكرت شبكة (إيه.بي.سي.) الأمريكية.
ويقضي خان عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات في اتهامات تتعلق بالفساد كما يواجه مجموعة من الاتهامات الأخرى؛ مما يجعل من الصعب عليه الترشح في الانتخابات.
يذكر أنه تمت الإطاحة بخان البالغ من العمر 71 عاما من السلطة في شهر ابريل من عام 2022 إثر تصويت برلماني لحجب الثقة عن حكومته.

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