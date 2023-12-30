صحة غزة: 21672 فلسطينيًا قتلوا و56165 أصيبوا في القطاع منذ 7 أكتوبر

ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 21،672 قتيلا و56،165 مصابا، بحسب ما أكدت وزارة الصحة في القطاع.

كما أفاد الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 14 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 165 شهيد و250 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية

وأشار في تصريحات له إلى أن 70 % من ضحايا العدوان الاسرائيلي هم الأطفال والنساء وأن الانتهاكات الاسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 312 كادر صحي من بينهم كوادر تخصصية نادرة

وبين أن الاحتلال الاسرائيلي تعمد تدمير 104 سيارة اسعاف وخروجها عن الخدمة بجانب تعمده استهداف 142 مؤسسة صحية وخروج 23 مستشفى و53 مركز صحي عن الخدمة.

وقال: الاحتلال الإسرائيلي لازال يعتقل 99 كادرا صحيا على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة.

كما حذر من مخاطر المجاعة والجفاف الذي يصيب اكثر من 1.9 مليون نازح ومشرد يفتقدون للمأوى المناسب والماء والطعام والدواء والأمان.

ولفت إلى أن 50 الف سيدة حامل يعانين من سوء التغذية والمضاعفات الصحية وخاصة ذوات الحمل الخطر في مراكز الايواء نتيجة عدم توفر مياه الشرب والنظافة والطعام والرعاية الصحية

وأوضح أن اكثر من 900 الف طفل في مراكز الايواء يتعرضون لمخاطر البرد الشديد والجفاف وسوء التغذية والامراض التنفسية والجلدية وعدم توفر التطعيمات للمواليد.