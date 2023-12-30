حصاد 2023.. ابتكار أول علاج لمرض الزهايمر

اكتشاف العلماء ونجاحهم خلال عام 2023 عدة علاجات ساهمت في تطوير الطب وعلاج الأمراض ومن بين هذه الاكتشافات أول علاج لمرض الزهايمر توافق عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، حيث يساعد هذا العلاج في ابطاء تدهور أعراض مرض الزهايمر، بحسب موقع "ABCNews" الأمريكي.



أول دواء توافق عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج مرض الزهايمر



بعد أبحاث طويلة من العلماء في اكتشاف علاج حديث لمرض الزهايمر بعد سنوات من الإخفاقات، وفي يوليو الماضي، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكلية على عقار جديد لعلاج الزهايمر وهو الدواء الأول من نوعه الذي أظهر إبطاء التدهور المعرفي لدى مرضى الزهايمر المبكر.



يعمل من خلال استهداف أميلويد بيتا، المكون الرئيسي لويحات الأميلويد الموجودة في أدمغة مرضى الزهايمر ويؤثر على الذاكرة والتفكير فهو يمثل اللويحات التي يقوم جهاز المناعة في الجسم بإزالتها، مما يبطئ أعراض الزهايمر.



والعقار يعد خطوة هامة في علاج مرض الزهايمر و إعطاء الأفراد الذين يعانون من هذا المرض مزيدا من الوقت لإبطاء تطور المرض.



وقد أظهرت التجارب السريرية أنه يبطئ التدهور المعرفي، خاصة لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر في وقت مبكر، وبالتالي من خلال إبطاء التدهور المعرفي، يمكن أن يوفر هذا الدواء للأفراد الكثير من الوقت للمشاركة في الأنشطة التي يستمتعون بها.