الثلاثاء.. منتدى المستقبل يناقش ديوان "غياب حر" لعاطف عبد العزيز

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 2 يناير 2024، ندوة نقدية لمناقشة ديوان "غياب حر" للشاعر عاطف عبدالعزيز، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني.

ويناقش الديوان الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد جمال القصاص، وتدير الندوة القاصة علياء مصطفى.

وقد صدر ديوان "غياب حر " حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويعد استكمالا لمسيرة شعرية حافلة لأحد أهم الأصوات في متن الشعرية العربية الجديدة، حيث يعد عاطف عبدالعزيز من أبرز شعراء جيل الثمانينيات في الشعر المصري.

ويأتي "غياب حر" بعد أحد عشر ديوانا لعاطف عبدالعزيز، وهي: "ذاكرة الظل"، و"حيطان بيضاء "، و"كائنات تتهيأ للنوم" و" سياسة النسيان"، و"مخيال الأمكنة"، و"الفجوة في شكلها الأخير، و"سيرة الحب"، و" ما تنتظره لن يمر من هنا"، و"ترجمان الروائح"، و"برهان على لا شيء"، و"شيء من هذا الغبار".