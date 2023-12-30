5 نصائح لزيادة عمر بطارية موبايلك الأيفون.. جربها

تعد الهواتف الذكية هي المحرك اليومي لجميع الأستخدامات الأساسية، ومع كثرة المهام التي يتم إنجازها على الهواتف، يصبح عمر البطارية جزءا مهما من الاستخدام اليومي، و لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من بطارية هاتف iPhone الخاص بك، إليك خمس نصائح يمكنك إتباعها:



تحسين سطوع الشاشة وإعدادات المهلة

ومن العوامل الرئيسية التي تعمل علي نفاذ البطارية هو العرض، اضبط سطوع شاشة جهاز iPhone الخاص بك إلى مستوى مريح لعينيك، ولكن ليس بشكل مفرط. بالإضافة إلى ذلك، قم بتعديل إعدادات القفل التلقائي أو مهلة الشاشة لضمان عدم تنشيط جهازك دون داعي عندما لا يكون في أثناء التشغيل، يمكن لهذا التعديل البسيط أن يحافظ على طاقة البطارية بشكل جيد.



- لا تدع الكثير من التطبيقات يتم تحديثها في الخلفية

تقوم الكثير من التطبيقات بتحديث المحتوى في الخلفية، مما يستهلك موارد قيمة للبطارية. للحفاظ على الطاقة، قم بتعطيل تحديث التطبيقات في الخلفية للتطبيقات التي لا تتطلب تحديثات مستمرة، للقيام بذلك، انتقل إلى "الإعدادات"، وحدد "عام"، ثم انقر فوق "تحديث التطبيقات في الخلفية". هنا، يمكنك اختيار إيقاف تشغيل الميزة بالكامل أو تخصيصها لتطبيقات فردية.

- مشاركة الموقع ليست مخصصة للجميع

يمكن أن تشكل الخدمات المستندة إلى الموقع استنزاف البطارية جهاز iPhone الخاص بك. قم بتقييم التطبيقات التي تحتاج بالفعل إلى الوصول إلى موقعك وضبط إعداداتها وفقا لذلك.

توجه إلى "الإعدادات"، ثم اضغط على "الخصوصية"، ثم "خدمات الموقع" لتخصيص الوصول إلى الموقع لكل تطبيق. يمكن أن يؤدي اختيار "أثناء استخدام التطبيق" بدلاً من "دائمًا" إلى إحداث فرق كبير في عمر البطارية.



- اختر Wi-Fi بدلا من باقة البيانات

كلما كان متاح، اختر شبكة Wi-Fi بدلا من البيانات الخلوية. تعد الشبكات الخلوية أكثر استهلاكا للطاقة، لذا فإن الاتصال بشبكة Wi-Fi في المنزل أو العمل أو حتى المقاهي سيؤدي إلى إطالة عمر البطارية بشكل كبير، تعد الشبكات الخلوية من أكبر الأمور التي تستهلك طاقة البطارية، لذا حاول الاتصال بشبكة Wi-Fi كلما كان متاح ذلك.

- انتقل إلى وضع الطاقة المنخفضة

عندما تجد أن طاقة البطارية منخفضة وتحتاج إلى إطالة عمر جهاز iPhone الخاص بك، قم بتنشيط وضع الطاقة المنخفضة، حيث تعمل هذه الميزة على تحسين الإعدادات المختلفة، مثل جلب البريد وتحديث التطبيقات في الخلفية والمؤثرات المرئية لتقليل استهلاك الطاقة. ما عليك سوى الانتقال إلى "الإعدادات" واختيار "البطارية" وتشغيل "وضع الطاقة المنخفضة".