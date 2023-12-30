فيتوريا يتحدث عن أسباب استبعاد حسين الشحات من قائمة أمم أفريقيا

قال البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن سبب استبعاد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي من قائمة الفراعنة التي تستعد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار بداية من 13 يناير المقبل.

وكشف فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي المقام حالياً للحديث عن قائمة المنتخب، "الشحات خضع لفحص طبى للتأكد من مستوى الإصابة، ولم تظهر نتائج هذا الفحص حتى الوقت الحالي .

وأضاف أن الوقت غير كافٍ بالنسبة لنا، موكدا أن مركزه يوجد أكثر من عنصر متاح بالنسبة لنا، ولم أكن أريد تأخير القائمة".

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية في أمم أفريقيا، كالتالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحى.

الدفاع : أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدي .

الوسط : حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة.



الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا