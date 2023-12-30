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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اليونيسيف: وصول شحنة لقاحات جديدة لمواجهة الأمراض القاتلة باليمن

اليمن
اليمن
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أعلنت منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة "اليونيسيف"، وصول شحنة لقاحات جديدة إلى اليمن لدعم حملة التحصين الروتينية للأطفال لمواجهة الأمراض القاتلة.
وأوضحت المنظمة في بيان أوردته قناة (اليمن) الفضائية اليوم السبت أنها نقلت إلى مطار عدن الدولي، أكثر من 4.5 طن من اللقاحات المنقذة للحياة للتحصين الروتيني للأطفال، بدعم من حلف اللقاح العالمي (جافي)، مؤكدة أنها تعمل بكل ما في وسعها لضمان وصول اللقاحات الروتينية إلى جميع الأطفال في اليمن.

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