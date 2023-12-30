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السبت 30 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اجتماع طارئ لرفع كفاءة أقسام استقبال الأطفال بالتزامن مع موسم الشتاء بالدقهلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع بصحة الدقهلية
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عقدت مديرية الصحة بالدقهلية اجتماعاً طارئاً اليوم  مع مديرى المستشفيات ورؤساء أقسام الأطفال لبحث رفع كفاءة أقسام استقبال الأطفال وذلك بالتزامن مع ازدياد تردد حالات الأطفال مع دخول موسم الشتاء و ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة .

جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة الشريف مدير الطب العلاجى والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتورة نجلاء فتحى مدير إدارة الرعاية الحرجة والدكتورة شيرين يحيى وكيل إدارة المستشفيات والدكتورة بسمة شوكت مسئول حضانات الأطفال وعنايتها و أميمة صبحى مدير إدارة التمريض .

وناقش المجتمعون خطة زيادة الإستيعاب وزيادة نوباتجيات اطباء الأطفال وإمكانية ضم قسم أطباء الحضانات حال الإحتياج إلى وذلك وفق بيانات المستشفيات بعدد أسرة أقسام الأطفال و عنايات الأطفال و إجمالى الأقسام الداخلية و الباطنة.

كما تم الإتفاق على بعض الخطط العاجلة لزيادة اعداد الأسرة بجميع المستشفيات وعمل بروتوكول تعاون بين جميع المستشفيات لسهولة التنسيق ودخول الحالات مع التنبيه المشدد على استقبال جميع الحالات أيا كانت الأسباب وتقديم كافة الخدمات الطبية لها.

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الخدمات المقدمة للمواطنين الدقهلية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة خالد عبد الغفار وزير الصحة مديرية الصحة بالدقهلية مدير الطب العلاجى