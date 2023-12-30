فيتوريا: منتخب مصر له شخصية قوية وثابتة

أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، أن معسكر المنتخب سيبدأ يوم 2 يناير المقبل، وسيخوض الفراعنة مباراة ودية امام منتخب تنزانيا يوم 7 باستاد القاهرة، ثم يحصل الفريق على راحة يوم 8 قبل السفر إلى كوت ديفوار يوم 9 استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا التي تنطلق فى كوت ديفوار 13 يناير المقبل.

وتابع فيتوريا، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان القائمة، "أعمل مع المنتخب منذ سنة ونصف، وأصبح لدينا شخصية معروفة وطريقة لعب واضحة. تسعى على الاستحواذ داخل جميع المباريات.

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية في أمم أفريقيا، كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد النشاوي - محمد أبو جبل - محمد صبحى.



الدفاع: أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدي.



الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة.



الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.