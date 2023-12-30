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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيتوريا يتحدث عن سبب ضمه لثنائي الزمالك

روي فيتوريا
روي فيتوريا
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قال البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أنه يثق تمامًا في القدرات الفنية لثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي، وذلك رغم من غيابهما عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية. 
ولذلك قرر المدير الفني ضمهما لقائمة المنتخب التي تستعد للمشاركة في أمم أفريقيا يوم 13 يناير المقبل بكوت ديفوار.

وأضاف فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا باتحاد الكرة، "أنا مع منتخب مصر منذ سنة ونصف، وكان واضحًا أن هناك شخصية واضحة للمنتخب استطعنا أن نخلقها، موكدا ان الفراعنة لعبوا أمام أكثر من خصم صعب، وكل خصم كان له أسلوبه ودائمًا كنا نظهر بشكلنا أمام أي فريق قوي أو ضعيف. 
وقال فيتوريا انه يثق في قدرات محمد صبحي حارس الزمالك حتي وان حرس عرين الفراعنة في المباراة القادمة".

البرتغالي روي فيتوريا أمم إفريقيا منتخب مصر